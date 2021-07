Mænd anbefales 900 RE om dagen og kvinder 700 RE. Gravide har større behov, og ammende har brug for endnu mere. Du behøver ikke at spise A-vitamin hver dag, for kroppen lagrer det i fedtdepoter og leveren. Reelt har de fleste af os op til et års forbrug på lager. Tager du A-vitamin som kosttilskud, så undgå tilskud med høj dosis. Hold dig et stykke under det anbefalede daglige referenceindtag (RI) – det vil sige under 100 % af RI. Vær opmærksom på, at multivitaminpiller også indeholder A-vitamin.