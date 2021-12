Alle over 14 år anbefales dagligt at få 75 mg. Gravide 85 mg og ammende 100 mg. I gennemsnit indtager vi ca. 110 mg om dagen, så de fleste af os kommer altså rigtigt fint i mål.

Er du løber, dyrker tung styrketræning, eller belaster du på anden måde dine muskler kraftigt, kan du dog have et øget behov for C-vitamin. Det har kroppen brug for til at forbedre restitutionen. Men pas på med at overdrive. Tager du tilskud, så hold dig på max. 200-300 mg om dagen. Alt for høj indtagelse svækker den fysiske præstationsevne, ligesom risikoen for at udvikle kræft er uafklaret.