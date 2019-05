For gamle kartofler kan give hovedpine og diarré

Kartofler er supersunde og gode ved klimaet, men får de lov at ligge lige lovlig længe i kartoffelkrukken, vil de over tid begynde at spire, fordi de tror, de skal udvikle sig til kartoffelplanter. For at beskytte sig mod planteædende dyr og insekter producerer kartoflerne også giftstoffet solanin. Et stof, som bl.a. kan give hovedpine, kvalme, mavesmerter og diarré, hvis det spises af mennesker, og som hverken kan koges eller steges væk. For en sikkerheds skyld anbefales det derfor at smide kartofler ud, hvis de er spiret. Det samme gør sig gældende, hvis de er blevet grønne.