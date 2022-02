Man siger, du mangler væske, men faktisk mangler du aldrig bare væske, men også elektrolytter. Derfor har kroppen brug for salt og sukker ud over vand for at få rettet salt- og væskebalancen op igen. De to ting afhænger af hinanden. Drikker du kun vand, fortynder du elektrolytindholdet i din krop og forværrer faktisk problemet. I lette tilfælde af saltmangel kan du rette op på det ved efterfølgende at få salt via mad og drikke.

Du kan også vælge at indtage en sportsdrik med elektrolytter. Specielt under langvarig aktivitet er det en smart løsning for at forebygge, at ændringer i din elektrolytbalance fører til svækkelse af muskler, kramper og svimmelhed.