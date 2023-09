Eksperterne er i tvivl her. Du har behov for selen, men pt. er der ikke tilstrækkeligt med evidens til at lave stålsatte anbefalinger. Du skal derfor opfatte de nævnte anbefalinger som vejledende.

De senest opdaterede officielle nordiske anbefalinger for næringsstoffer er fra 2023. Her rådes kvinder til at få 75 mikrogram selen dagligt. For mænd er det 90 mikrogram.

Ifølge en stor kostundersøgelse fra 2016 ligger danske kvinders indtag af selen under det anbefalede niveau, mens mænds indtagelse ligger på et acceptabelt niveau.

Er du kvinde, kan det derfor være en god idé at skrue lidt op for dit indtag af fisk og skaldyr eller overveje at tage en multivitaminpille med selen.