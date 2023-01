Kan mit blodtryk blive for lavt?

Vi hører ofte, at vi skal passe på ikke at få for højt blodtryk, fordi det øger presset på hjertet og øger risikoen for blodpropper. Men et lavt blodtryk er ikke noget, der tales så meget om. Det skyldes formentlig to ting: at et lavt blodtryk er svært at definere, da blodtrykket kan være meget forskelligt fra person til person. Og at der generelt ikke er noget i vejen, hvis måleren viser et lavt tal.

De fleste af os har et blodtryk på omkring 120/80, men både alder og aktivitetsniveau kan få tallene til at stige eller falde. Hos unge mennesker kan et normalt blodtryk være 105/65, og det vil stige langsomt, som vi bliver ældre.

For nogle kan et lavt blodtryk give svimmelhed og sortnen for øjnene, når man rejser sig, fordi der kommer for lidt ilt til hjernen, når blodet skal pumpes derop fra hjertet. Der er dog ingen nedre grænse for et for lavt blodtryk, og hvis du ikke har nogen symptomer, så er blodtrykket ikke for lavt, uanset hvad en måling siger.