Ginseng anvendes i traditionel kinesisk medicin til behandling af en lang række tilstande og sygdomme, blandt andet til at reducere træthed, give mere energi og forbedre potensen.

Virkningerne er dog ikke særlig godt dokumenteret i kliniske studier, og resultaterne svinger meget. I celle- og reagensglasforsøg har forskerne fundet, at ginseng muligvis kan have en positiv effekt på blodårernes evne til at slappe af samt kroppens evne til at nedsætte betændelse. Effekten er dog hovedsageligt påvist hos forsøgsdyr og altså ikke hos mennesker.

Ginseng er også blevet sat i forbindelse med at kunne styrke vores immunsystem. I et dansk studie fra Rigshospitalet fra 2004 fandt forskerne, at ginseng kunne aktivere den gode del af immunforsvaret. Men forskere har ikke siden haft succes med at vise, at ginseng skulle styrke vores immunforsvar i en grad, så det reelt betyder noget.

Der skal altså med andre ord mere forskning til, før vi reelt ved, om vi mennesker har gavn af at tage ginseng. Det er dog rimeligt at konkludere, at det næppe er et mirakelmiddel. Det gælder desværre også, hvad angår potensen, selvom nogle mænd kan opleve en lille effekt af ginseng.

