For de fleste er svaret nej. Undersøgelser af danskernes kostvaner viser, at vi generelt får rigeligt med protein via vores mad. Hvis du træner meget hårdt, har du gavn af øget proteinindtagelse, og der kan det være svært at få nok med kosten. I det tilfælde kan en shake med proteinpulver være en praktisk genvej.

For ældre kan proteinpulver også være et fornuftigt kosttilskud. Med alderen mister vi muskelmasse, og derfor anbefales ældre at spise mere proteinrigt end yngre voksne. Protein er nemlig med til at styrke og opretholde vores fysiske formåen. Det samme gælder, hvis du er syg. Her kan proteindrik også være en god idé.