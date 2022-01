Hvis du mangler K-vitamin, vil du typisk opleve en øget tendens til at bløde. Kommer du fx til at skære dig, kan det derfor være svært at standse blodet. På samme måde kan du have en øget tendens til næseblod og blå mærker. Årsagen er, at K-vitamin er nødvendigt, for at dit blod kan størkne – eller koagulere, som det også kaldes.

Det er sjældent, at raske personer er i underskud af K-vitamin. Det kan dog forekomme, hvis du spiser en meget ensidig kost og fx sjældent spiser grønne grøntsager. Det samme gælder for K2, hvis du tager antibiotika, idet behandlingen påvirker bakteriesammensætningen i din tarm.

Der har været snak om, at mangel på K-vitamin kunne øge risikoen for corona-infektion. Men forskerne mener, det hænger sammen med, at K-vitaminmangel typisk ses ved meget ensidig eller usund kost, og at det snarere er den dårlige kost og usunde livsstil, som påvirker immunforsvaret, så risikoen for infektion stiger.