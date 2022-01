Jod er afgørende for, at din skjoldbruskkirtel kan fungere optimalt. Uden jod vil kirtlen ikke kunne danne de to hormoner, der regulerer kroppens stofskifte.

Voksne har brug for en del jod, og for lidt kan føre til stofskiftesygdom. For børn forholder det sig anderledes. Nyere forskning viser, at for meget jod i barndommen kan give stoftskiftesygdom senere i livet. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at der ikke er jod i vitaminpiller til børn, hvis de ellers får mælk eller andre mejeriprodukter.

Jod er også vigtigt for, at dit nervesystem fungerer godt. Hjernens kognitive funktioner, fx hukommelse og indlæring, afhænger ligeledes af jod.

