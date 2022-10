Nul sygedage om en uge. Det kan ingen desværre love dig. Jo længere tid dit immunforsvar har været forsømt, jo længere tid tager det at få det på højkant. Et stærkt immunforsvar kræver desuden (ud over gode gener) en vedvarende indsats. Brug planen til at kickstarte en immunvenlig livsstil.

Ud over det, der står i skemaet, er det vigtigt, at du får minimum 7 timers søvn pr. nat. Tager du medicin, er det altid en god idé at snakke med lægen, før du ændrer dine kostvaner.

God fornøjelse!