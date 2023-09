Spiser du en almindelig dansk kost, er det ikke nødvendigt. Gravide, ammende og børn har et stort zinkbehov i forhold til deres størrelse. Men selv her får de fleste dækket deres behov med en varieret dansk kost.

Spiser du vegansk, kan det dog være udfordrende at få tilstrækkeligt med zink gennem kosten. Det samme kan gælde, hvis du er vegetar og kun sjældent får ost eller mælkeprodukter. I disse tilfælde kan du overveje at tage en multivitaminpille og derved få dækket dit behov for zink. Deciderede kosttilskud med særligt højt indhold af zink anbefales ikke, medmindre din læge har konstateret en reel mangel på mineralet.

Du kan også være i risiko for zinkmangel, hvis du spiser meget ensidigt, har en sygdom i lever eller tarm, der går ud over optagelsen, eller du har et højt alkoholforbrug. Er du ældre, skal du også være obs, idet evnen til at optage zink falder med alderen.

