Sådan laver du perfekt laks i ovn

Ja, du kan fint bruge frossen laks til laks i ovn.

Det bedste resultat får du ved at tø laksen op i køleskabet. Ved langsom optøning mister laksen mindre saft, end hvis du tør den hurtigt op på køkkenbordet eller i mikroovn. Så læg den frosne laks i køleskabet om aftenen dagen før, du skal bruge den.

Skal det gå hurtigt, så tø laksen op i en skål med koldt vand. Sørg for, at laksen er pakket ind i fx en tæt frysepose, så der ikke kommer vand ind til laksen. Denne metode går hurtigere end at tø laksen op på køkkenbordet og er samtidig mere skånsom.

Hvis du har virkelig travlt, kan du også smide den frosne laks direkte i ovnen og stadig få et nogenlunde hæderligt resultat. Regn med, at laksen skal have 5-15 min. ekstra i ovnen ved 200 grader, end hvis laksen var optøet fra start – afhængig af størrelse.

Er det fx klassiske enkeltfrosne laksefileter á ca. 110 gram, skal de formentlig have 18-20 min. i ovnen stedet for 12. Men prøv dig frem, og tjek gerne laksen, når den har fået et par minutter mere end normalt, så du er sikker på, at den ikke får for lang tid i ovnen.