Squash-pasta versus almindelig pasta

Den helt store årsag til, at du skal vælge squash-pasta fremfor almindelig pasta, er, at der er langt færre kalorier i squash. I 100 g traditionel, kogt pasta er der 128 kcal mod kun 17 kcal i en tilsvarende mængde squash-pasta. Du sparer derfor hele 111 kcal pr. 100 g ved at vælge squash-pasta frem for traditionel pasta.

Tab dig med squash-pasta

Den store forskel i kalorieindholdet skyldes især, at der er mange flere kulhydrater i pasta. I 100 g kogt pasta får du 27 g kulhydrater, mens der kun er 2,6 g i 100 g squash. Du sparer derfor dig selv for en masse kulhydrater ved at vælge squash-pasta.

De fleste af os spiser omkring 100 gram pasta til et aftensmåltid. Hvis du spiser den mængde pasta eller anden type stivelse som ris og kartofler hver dag, kan du faktisk ved at skifte til squash-pasta opnå en kaloriebesparelse, der gør, at du taber 0,5 kg fedt om måneden.