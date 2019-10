Frugt. Tjek. Grøntsagsstave. Tjek. To rugbrødsmadder – en med leverpostej og syltede rødbeder og en avocadomad. Tjek. Så er madpakken klar. Men hvordan er det nu lige? Er det bedst at pakke madderne ind i husholdningsfilm, sølvpapir eller madpakkepapir? Det gør vi dig klogere på her. Men inden vi hopper over til selve guiden, så lad os lige hurtigt vende spørgsmålet om emballage. For både den indpakning, som vi selv bruger derhjemme, og den, som producenterne lægger om maden, er noget, vi taler meget om i disse år. For er det overhovedet nødvendigt, og belaster vi ikke bare miljøet med al vores plastik og papir?

Vælg emballage med omhu

Når du snupper en agurk fra hylden i supermarkedet, tænker du måske, at det er tosset, at den er pakket ind i plastik, men indpakningen gør faktisk, at den holder sig frisk i længere tid. Og på den måde kan den tynde plastik være med til at reducere madspild, som er en meget større miljøsynder end emballage. Plastikbakkerne og den øvrige emballage, du møder i supermarkedet, er der altså som regel af en god grund. Også derhjemme kan en bøtte eller frysepose være praktisk til resterne fra aftensmaden eller bærrene, som ellers hurtigt bliver slatne, hvis de bare står i en papbakke på køkkenbordet.

Betyder det så, at du bare skal bruge emballage i ét væk? Nej, selvfølgelig ikke. Som med alt andet gælder det, at du skal bruge din sunde fornuft – og her tænker vi ikke bare på mængden af emballage, du bruger. Det er nemlig rigtig vigtigt, at du også vælger den rigtige slags, så hverken din mad eller miljøet bliver forurenet med farlige stoffer. Hvad du skal vælge, afhænger både af, hvilken slags fødevarer du står med, og om de skal en tur i køleskabet, mikroovnen eller fryseren. Lyder det besværligt? Det er det slet ikke. Herunder giver vi dig råd og fordele og ulemper ved seks populære typer emballage.