Grøn smoothie med skyr, spinat og chiafrø

1 person

100 g broccoli, frosset

50 g spinat, frosset

1 banan, moden

Ca. 3 cm ingefær

En lille håndfuld mynteblade

½ lime, saften

Ca. 1 dl havremælk

Evt. 1-2 udstenede dadler, hvis du har brug for mere sødme

Topping:

Lidt skyr, til edderkoppespind

½ kiwi

1 passionsfrugt

5 mandler, grofthakkede

Mynteblade

Ca. 1 tsk. chiafrø

Sådan laver du grøn smoothie

1. Blend alle ingredienserne.

2. Hæld smoothien op i en skål. Hæld skyr i en sprøjtepose med et lille hul. Lav cirkler af skyr oven på smoothien. Tag et trægrillspyd, og træk streger indefra og udad, så det ligner et edderkoppespind. Læg resten af toppingen i den ene side af skålen.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 323 kcal

Protein: 11,8 g

Fedt: 5,8 g

Kulhydrat: 61 g

Kostfibre: 10,8 g

