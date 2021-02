Hvor ofte skal jeg træne HIIT?

Er du normalt aktiv ca. en halv time om dagen, fx ved at gå eller cykle til og fra arbejde, kan du få en rigtig fin træningsuge med to ugentlige HIIT-sessioner på ca. 20 minutter. Allerede efter 2-3 uger vil du formentlig kunne mærke en forbedring i din kondition.

Kan jeg træne HIIT på maskiner?

Du kan sagtens inddrage en fitnessmaskine eller to i din HIIT-træning – så længe du vælger maskiner, der får dig til at hive efter vejret. Ulempen er, at du kan få for mange pauser, når du skal justere maskinerne og kravle ud og ind ad dem.

Kommer man let til skade ved HIIT?

Der er ikke større skaderisiko ved HIIT end ved så meget andet træning, men du skal sørge for at varme op og lytte til din krop. Du skal presse dig selv, ja, men ikke blive overmodig. Hold dig fra øvelser, der gør decideret ondt i leddene, eller hvor du mister balancen.Pas på med at lægge for hårdt ud, hvis du ikke er vant til at træne HIIT. Og træner du derhjemme, så sørg for, at der ikke ligger gulvtæpper eller andet, som du kan glide i.