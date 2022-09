I de her år tænker jeg meget over at gøre bevægelse til en naturlig del af min hverdag og bruge de muligheder, der er for at røre mig i mit daglige liv. Kan jeg vælge mellem en almindelig trappe eller en rulletrappe, tager jeg den almindelige. Og mine veninder og jeg taler tit om, at hvis vi pludselig ikke kan nå ned til vores fødder, så er løsningen ikke at købe et langt skohorn – det er at lave noget mere yoga.

Desuden har jeg altid en skridt-tæller i lommen, og den motiverer mig meget. Kan jeg for eksempel se, at jeg kun har rørt mig 5.000 skridt i dag, må jeg jo ud at lave noget havearbejde eller gå en tur. Jeg satser på at leve længe, så det skal min krop også kunne.

Lise, 66 år

