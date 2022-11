Derfor er sauna så sundt

Hjerte-kar-sygdomme

I en undersøgelse fra University of Eastern Finland registrerede man 1.688 personers saunavaner. 15 år senere opgjorde man, hvor mange af dem der var døde af hjerte-kar-sygdomme. Forskerne kunne hermed konstatere, at risikoen for at dø af hjerte-kar-syg-dom var markant lavere blandt dem, der ofte gik i sauna.

Ømme led og muskler

Saunaens varme reducerer muskelspændinger og gør leddene mere smidige. Der er flere undersøgelser, som tyder på, at sauna derfor kan lindre ledsmerter og forbedre bevægeligheden hos patienter med infiltrationer, ømme muskler og visse former for gigt.

Hjernen

I en finsk undersøgelse fulgte man 2.315 mænd mellem 42 og 60 år i 20 år. Deltagerne kom enten i sauna 1, 2-3 eller 4-7 gange om ugen. Efter 20 år havde 123 af deltagerne fået Alzheimers og 204 en anden form for demens. Det viste sig, at de to grupper, der gik mest i sauna, havde den laveste forekomst af demens og Alzheimers.

Udrensning

Når kropstemperaturen stiger, går svedproduktionen i gang. Dermed udskilles en god mængde affaldsstoffer som fx ætanol og urinstoffer. Sveden løsner desuden talg og urenheder fra hudens porer og mindsker dermed akne, hvis du husker at vaske dig efter saunaturen. Du kommer også af med væskeophobninger i vævet.

Afstresning og søvn

Saunaens ekstreme varme reducerer mængden af kortisol i blodet. Kortisol er et af de hormoner, der frigives, når vi er stressede. Et for højt niveau af kortisol kan slide på helbredet. Men når saunaen bremser produktionen af stresshormonet, så sover vi bedre og bliver mere modstandsdygtige over for infektioner.