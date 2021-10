SANDT

Koffein tæt på sengetid skaber problemer for mange. Årsagen er, at det blokerer for såkaldte adenosinreceptorer i hjernen. Det er her, at signalstoffet adenosin normalt sætter sig for at fremme følelsen af træthed og motivere dig til at krybe til køjs. Indtager du større mængder koffein, fx i form af en kop kaffe, stryger koffeinen fra mave-tarm-systemet ud i blodet og herfra videre til hjernen. Koffeinen optager plads på receptorerne og bremser således adenosinens søvnfremmende effekt. Det kan være godt i fx situationer, hvor du føler dig træt, men har brug for at være lysvågen, men har også den slagside, at du efter indtagelse af større mængder koffein kan få svært ved at falde i søvn.