Er der noget bedre end en tur i sauna, når vejret bliver koldere? Næsten alle svømmehaller er de glade indehavere af saunaer, og en god svedetur er den perfekte måde at afslutte en tur i bassinet på.

Nogle steder er der også dampbad, hvor det er tilladt at smøre sig ind i medbragt scrub, og der findes sågar svømmehaller med deciderede spaområder.

At indlægge noget selvforkælelse i slutningen af svømmeturen kan være en god gulerod for rent faktisk at komme afsted.

Er du nybegynder, vil en halv times svømning desuden være mere end rigelig motion, men for nogle kan det føles som spild af penge og transporttid at gøre så meget for så kort tid i vandet. Med en god lang tur i sauna, en ekstra god hårkur oven på klorvandet og måske en fugtmaske til ansigtet, så kommer du hurtigt op på den time, som mange føler, at en tur i svømmehallen mindst skal vare for at være pengene og besværet værd.