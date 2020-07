Hvordan kan jeg forbedre mit kondital?

Da kondital angiver din krops maksimale iltoptagelse (VO2 max) pr. kilo kropsvægt, er der to ting du kan gøre, for at opnå et bedre kondital:

Du kan enten øge din maksimale iltoptagelse Du kan holde din vægt nede

Den bedste måde du kan øge din maksimale iltoptagelse er ved at lave intervaltræning, hvor du presser dig selv og din vejrtrækning.

Du kan se forskellige former for intervaltræning her.

Konditallet er dog til en hvis grad genetisk bestemt. Derudover er det normalt at konditallet falder med alderen. Dette kan dog til en vis grad modvirkes ved at leve et fysisk aktivt liv. Men uanset din alder kan du forbedre dit kondital ved at dyrke mere motion, hvis du ikke er særlig aktiv normalt. Så det er altså aldrig for sent at blive mere fysisk aktiv.