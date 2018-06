Derfor vågner du op badet i sved

De fleste har prøvet at vågne op på en våd hovedpude – gennemblødt af sved. Mange gange kan det være svært at pege på én enkelt grund til de natlige svedeture, men i de fleste tilfælde skal forklaringen findes i dine omgivelser.

Når du sveder – uanset tidspunktet – prøver kroppen nemlig at komme af med overskydende varme, så din kropstemperatur forbliver omkring 37 grader.

Ligger du i varme dyner, eller har du skruet op for radiatoren midt på sommeren, kan det derfor sagtens føre til øget svedproduktion om natten. Det samme er tilfældet, hvis du sover med syntetisk nattøj, som hindrer huden i at ånde. Men sveder du tran, selv om temperaturen i soveværelset ikke er særligt høj, er der grund til at være opmærksom.

Som udgangspunkt er det nemlig ikke normalt at svede om natten. Selv dem, der lider af såkaldt hyperhidrose, altså overdreven svedtendens, oplever for det meste at være tørre, når de sover. Sveder du derimod spontant om natten, uden at der er nogen oplagt forklaring på dine svedeture, prøver kroppen derfor højst sandsynligt at fortælle dig, at noget ikke er, som det skal være.

Nedenfor kan du se fem mulige årsager til nattesved. Hvis du oplever problemer med nattesved i flere uger, bør du kontakte din læge og blive nærmere undersøgt.