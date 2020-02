Hvorfor tager nogle hormoner i overgangsalderen?

Et tilskud af hormoner kan hjælpe dig, hvis du er hårdt plaget af gener i overgangsalderen. De kan fx forebygge hedeture og gøre dine slimhinder tykkere, så du undgår en tør skede. Omvendt øger hormonbehandling i overgangsalderen din risiko for visse former for kræft samt sænker den for en enkelt kræftforms vedkommende.

Hos Kræftens Bekæmpelse råder man til, at du så vidt muligt undgår hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen. Hvis hormontilskud er nødvendigt, råder Kræftens Bekæmpelse til, at du nøjes med behandling i så kort en periode som muligt.

Øget risiko for brystkræft: Risikoen for brystkræft øges, jo længere du har taget hormoner. Tager du et hormontilskud med både østrogen og progesteron, har du den højeste risiko for brystkræft. Et tilskud med udelukkende østrogen øger også din risiko, men ikke i samme grad.

Øget risiko for livmoderkræft (ikke at forveksle med livmoderhalskræft): Tager du et rent østrogentilskud, øger du din risiko for livmoderkræft. Risikoen øges, jo længere du har taget østrogen – især hvis det er ti år eller længere.

Kombinationstilskud med både østrogen og progesteron øger ikke din risiko for livmoderkræft, idet progesteron beskytter mod østrogens virkning.

Øget risiko for kræft i æggestokkene: Risikoen øges især, hvis du har taget et hormontilskud i mere end fem år.

Lavere risiko for kræft i tyk- og endetarm: Hormonbehandling beskytter i et vist omfang mod kræft i tyk- og endetarm.

Har du mange gener af overgangsalderen og overvejer en hormonbehandling, så tal med din læge om, hvilken type behandling der vil være den bedste for dig.