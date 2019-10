Har du styr på stofskiftet?

13. Kan jeg selv påvirke mit stofskifte?

I langt de fleste tilfælde er det sygdomme i skjoldbruskkirtlen, der forårsager stofskifteproblemer, og her er medicin den eneste løsning.

Hvis du fra naturens side producerer for mange eller for få stofskiftehormoner, kan det altså hverken spises eller motioneres i orden. Når det er sagt, er det dog stadig en rigtig god idé at tage godt vare på din krop. Regelmæssig motion samt en sund og varieret kost er selvfølgelig et must, hvis din krop skal yde sit absolut bedste.

Lider du af for lavt stofskifte, er det dog vigtigt, at du træner langsomt med moderat intensitet, fx let løb, hurtig gang eller cykling suppleret med styrketræning. Når stofskiftet er lavt, har pulsen nemlig svært ved at følge med, hvilket i værste fald kan udløse hjerteproblemer. Lider du omvendt af for højt stofskifte, kan motion overophede kroppen i en sådan grad, at det kan give hjertestop.