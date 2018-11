Kommer tankerne også snigende og holder dig vågen, når du skal sove? Eller vågner du ofte i løbet af natten og kan ikke falde i søvn igen, fordi bekymringerne kværner rundt i hovedet? Så er du ikke alene.

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at over 45 % af os er generet af søvnproblemer. Og i I FORMs egen sundhedsundersøgelse, svarede over hver fjerde af Jer, at I "aldrig" eller "ikke så tit" sover godt.

Overdøv tankerne med afslapningsmusik og naturlyde

Søvnløshed kan skyldes mange ting, fx smerter, nattesved, at man skal op og tisse, en snorkende partner eller små børn, der vækker en. Men bekymringer og tankemylder er også en hyppig årsag til søvnløshed. Og her kan afslapningsmusik, beroligende naturlyde eller monoton hvid støj måske være en hjælp.

I et dansk studie publiceret i Cochrane Library satte forskerne sig for at undersøge, om musik have en positiv indflydelse på folks problemer med at falde i søvn. Og det havde det.

Forskerne gennemgik forskellige tidligere studier af musik som middel mod søvnløshed. I alt 314 mennesker, som havde problemer med at falde i søvn, deltog i studierne. Her skulle halvdelen lytte til musik, når de skulle sove, mens de andre fik en form for placebo-behandling. I 5 af de 6 omfattede studier fik de personer, der lyttede til musik, en bedre søvn end de andre.

Studierne sagde dog ikke noget om, hvorfor musikken virkede søvndyssende eller hvilken afslapningsmusik, der virker bedst. Vi har derfor lavet lidt forskellige gratis lydfiler til dig, som du kan downloade eller lytte til her.