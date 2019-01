Hvad kan jeg selv gøre for at få nok dyb søvn?

Uanset om du slider med søvnen eller ej, er det generelt godt at have en søvnfremmende adfærd tæt på sengetid. Selv hvis du sover 7-8 timer hver nat, er det nemlig ikke nødvendigvis sikkert, at du får dækket dit behov for dyb søvn. Men ved at gøre – eller undgå – nogle bestemte ting inden sengetid, kan du fremme den dybe søvn. Se hvordan nedenfor.





TIP #1 til dyb søvn: Sov tilstrækkeligt

En måde at sikre dig at få nok dyb søvn er at få nok søvn i det hele taget.

Vores søvnbehov er individuelt og svinger mellem ca. 6 og 9 timer for voksne – med et snit på 7,5 timer. Generelt falder vores søvnbehov med alderen.

SKEMA: Så mange timers søvn har vi brug for





TIP #2 til dyb søvn: Hav et køligt soveværelse

For at kunne falde i søvn og forblive i søvnen kræver det, at kropstemperaturen falder. Er der for varmt i lokalet, skal kroppen derfor på overarbejde for at slippe af med den overskydende varme. Af samme grund anbefales det, at termometeret viser mellem 16 og 20 grader i soveværelset. Det har en positiv effekt på søvnen generelt, men også på den dybe søvn.





TIP #3 til dyb søvn: Undgå koffein

Hold dig fra kaffe, energidrikke og andre koffeinholdige drikke efter kl. 17, og især hvis du reagerer meget på det opkvikkende stof. Det kan nemlig tage op til seks timer, før mængden af koffein i kroppen er halveret. Kan du ikke undvære aftenkaffen, så vælg en koffeinfri variant, eller skift til grøn te, som indeholder langt mindre koffein.





TIP #4 til dyb søvn: Stress af

Stress og søvn er generelt en dårlig cocktail, så prøv at få stresset af, inden du lægger dig på puden. Du kan fx meditere, læse en bog eller gå en aftentur. Men undgå at få pulsen op, da intens træning hæver din kropstemperatur og øger mængden af stresshormoner i kroppen, og begge dele er noget skidt for din søvnkvalitet.