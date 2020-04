Vågner du ofte badet i sved, eller blusser du op i stressede situationer, er det desværre en helt normal følge af overgangsalderen. Når din krop begynder at producere mindre østrogen, bliver du nemlig mere følsom over for temperaturstigninger.



Stiger din kropstemperatur bare en anelse, vil kroppen forsøge at køle af. Det gør den ved at udvide de blodkar, der ligger tæt på huden. Dermed får blodkarrene en større overflade, og de kan nemmere hjælpe kroppen af med varmen – og så har vi de berygtede hedeture.



Hedeture opstår mest om natten, hvor de desværre kan være meget forstyrrende for din søvn. Den gode nyhed er, at hedeturene normalt forsvinder igen efter nogle år, og at du selv kan gøre noget for at mindske generne.





1. Rødkløver mod hedeture

Rødkløver kan vise sig at blive din yndlingsblomst, mens du er i overgangsalderen. Et studie fra Aarhus Universitet viser nemlig, at kvinder, der hver dag drikker et ekstrakt af fermenteret rødkløver, har færre hedeture.



Det er afgørende for effekten, at det er fermenteret, altså gæret rødkløverekstrakt, du tager, så tjek emballagen, inden du køber.





Derfor virker rødkløver: Fermenteringen af rødkløver øger optageligheden af østrogenlignende stoffer, kaldet isoflavoner eller phytoøstrogener, som rødkløver bugner af. Udfordringen ved disse stoffer er, at de er svære at fordøje. Derfor ryger hovedparten af de phytoøstrogener, som man spiser i pille- eller kapselform, mere eller mindre direkte gennem systemet. Det problem løses imidlertid, når rødkløversaften gæres med mælkesyrer.





2. Motion mod hedeture

Motion er godt for alle hele livet igennem – også i overgangsalderen. Dyrker du regelmæssig motion, kan det nemlig give dig både færre og mildere hedeture. Et svensk studie viser fx, at hedeture kun forekommer halvt så ofte i overgangsalderen blandt fysisk aktive kvinder som hos kvinder, der ikke er aktive.

Et andet studie fra Københavns Universitet viser også, at kvinder til en vis grad kan kompensere for tabet af østrogen og generne herfra ved at dyrke motion tidligt i overgangsalderen.