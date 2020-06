Undersøg dine lymfeknuder med måde

Du kan hurtigt drage den konklusion, at du skal undersøge dig selv for knuder hver eneste uge, men det er faktisk usundt. Dels bliver lymfeknuderne ømme af al den berøring. Dels er det ingen garanti for, at du opdager enhver unormalitet ad den vej.

Ulempen ved konstant at være på udkig efter en potentiel ondartet knude er, at du bliver alt for opmærksom på sygdom.

Hold dig til indimellem at tjekke lysken og armhulerne for hævelser, men undlad at sætte hele kroppen under lup. Læg i stedet mærke til, om du sover ordentligt, har appetit, og om din afføring ligner sig selv.

Er der noget, der er ændret fra, hvad du plejer, er det bedre at få lægen til at undersøge dig, end at begynde at søge svar på internettet.

