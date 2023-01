Måske har du hørt, at hjernen topper et sted mellem 20’erne og 30’erne, og så går det ellers bare én vej – og det er ned ad bakke. At hjernen ældes, kan ingen af os løbe fra, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal se passivt til, mens den går i forfald. For ligesom du kan styrke dine muskler langt op i alderdommen ved at træne, kan du også styrke dit hoved.

Motion forbedrer alt lige fra vores hukommelse til vores evne til at tænke, problemløse og koncentrere os til at håndtere stress, angst og depression. Et amerikansk studie med over 120.000 personer over 45 år viser fx, at fysisk inaktive personer har dobbelt så stor risiko for at opleve kognitivt forfald som hukommelsestab og forvirring som personer, der er fysisk aktive.