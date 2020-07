God til kalorieforbrænding, nem at betjene og skånsom for dine led. Vi hopper ombord i den populære crosstrainer og viser dig, hvad den kan, hvordan du får mest muligt ud af maskinen og giver dig et træningsprogram til crosstraineren.

Hvad er en crosstrainer?

En crosstrainer er en hybrid af et løbebånd, en kondicykel og en stepmaskine. Og så er den god til at få overkroppen i sving under træningen.

Hvad bruger man en crosstrainer til?

Der er 4 ting du kan bruge crosstraineren til:

Aktivering af hele kroppen på samme tid.

Konditionstræning.

Kalorie­ forbrænding.

Genoptræning

Crosstraineren giver især mulighed for rigtig god konditionstræning, fordi mange af kroppens store muskelgrupper er i aktivitet – så ud over det høje kalorieforbrug bliver hele kroppen motioneret og får form og figur.

Når både arme og ben bliver belastet, stiger energiforbruget, ligesom træningen af mave- og rygmuskler er større end ved aktiviteter, hvor det primært er benene, der arbejder.

Maskinen er også optimal for dig, der har skader at tage hensyn til; crosstraining giver ingen lodrette stød op gennem leddene, fordi fødderne er i kontakt med pedalerne hele tiden.

Er du løber, kan crosstraineren bruges som supplement til løbetræningen, da den fremmer løbebevægelsen uden at belaste sener og led i samme grad som løb.