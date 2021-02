Skal jeg være øm efter træning, før det batter?

Nej, ømhed er ikke en optimal målestok for, hvorvidt du har trænet effektivt eller ej. Hvis du altid stavrer afsted på stive ben og dårligt kan løfte en kaffekop dagen efter træning, så tyder det faktisk på, at du går for voldsomt til værks og glemmer at give din krop den restitution, den har brug for. Og så gør du altså dig selv en bjørnetjeneste, for du risikerer dels at blive skadet, dels forpasser du muligheden for at blive stærkere.

Det er nemlig, når du hviler dig efter et træningspas, at du forbedrer din form. Omvendt kan du jo også blive øm efter bare 10 minutter, hvis du kaster dig over en ny træningsform eller bare ikke har trænet længe, så ømhed er ikke nødvendigvis lig med effektiv træning. Det vigtigste er, at du kan mærke, at du giver noget af dig selv undervejs, og at du løbende udfordrer din krop ved gradvist at øge belastningen.