6 MYTER OM EFTERFORBRÆNDING

3. Efterforbrændingen stopper, hvis jeg spiser efter træning

FALSK Det er klart, at hvis du spiser en masse fed mad i timerne, efter at du har trænet, vil du udligne de kalorier, du lige har forbrændt. Men du skal ikke være bange for at spolere din efterforbrænding ved at spise almindeligt. Mad får ikke din krop til at stoppe med at forbrænde fedt. Efter en intens omgang træning har dine muskler faktisk brug for kulhydrater og proteiner til at genopbygge sig selv. Så du skal endelig ikke gå i faste-mode efter træning.

