Lav din egen surdej

Hvad er fordelene ved at spise brød med surdej?

En af fordelene ved at spise brød med surdej er, at de mineraler, der er i brødet, bliver mere tilgængelige for fordøjelsen, så du får lettere ved at optage fx det jern, der er i det færdige brød. På den måde kan du få det fulde udbytte af dit bagværk.

Derudover kan surdejsbrød holde sig frisk i længere tid, hvilket er godt for at undgå madspuld.

Overordnet er der dog ikke de store sundheds-gevinster ved at bruge surdej frem for gær. Men du skal derimod bruge surdej for smagen og aromaens skyld.

Dog er det nemmere at bruge flere kerner og mere groft mel i din dej, og stadigvæk få et luftigt og sprødt brød, hvis du bager med surdej.