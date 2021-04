Tarme uden charme

For at forstå præcist, hvad det er, der sker, har vi talt med “gutfatheren” over dem alle, Oluf Borbye Pedersen. Han har en doktorgrad i molekylærbiologi og arbejder som professor på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet, hvor han leder forskningen i tarmbakteriers arvemasse.

Ligesom man ved, at mavetarmsygdomme ofte går hånd i hånd med fx angst og depression, kan forskerne se, at alle mennesker med psykiske og neurologiske sygdomme – lige fra angst til demens – faktisk har en anderledes bakteriesammensætning i tarmen end raske.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om den anderledes sammensætning af tarmbakterier er en årsag til eller en konsekvens af de forskellige psykiske tilstande. Det ved ingen med sikkerhed. Men meget tyder på, at tarmbakterierne i hvert fald har en finger med i spillet, fortæller Oluf Borbye Pedersen.

Det ses tydeligt hos mus. Opsigtsvækkende forsøg viser nemlig, at forskerne kan gøre mus ængstelige, aggressive, depressive, nysgerrige eller lærenemme. Kort sagt: De kan manipulere med selve deres identitet – alene ved at ændre på sammensætningen af deres tarmbakterier. Der er altså med sikkerhed en sammenhæng mellem sammensætningen af tarmbakterier og den psykiske tilstand hos mus. Men hvad så med os uden hale og store fortænder?

Svært ved at få (t)armene ned

“Når vi tager afføring fra skizofrene mennesker – ikke mus, men mennesker – og giver det til bakteriefrie mus, bliver de underlige. De bliver fx overdrevet forskrækkede, når de hører høje lyde, og isolerer sig, og ved skanninger, kan vi se, at signalstofferne i deres hjerner er kommet helt ud af balance,” forklarer Oluf Borbye Pedersen.

Det samme ser man hos gnavere, der får tarmbakterier fra svært depressive: “De gider simpelthen ikke andet end at sidde stille i deres bur,” fortsætter Oluf Borbye Pedersen. Der er altså rigtigt meget, der tyder på, at når bakterierne i din tarm kommer ud af balance, så trigger det dine genetiske sårbarheder, fx din tendens til at udvikle depression.

Kan man så ikke bare give psykisk syge tarmbakterier fra raske – og vupti – helbrede dem? Allerede i dag har lægerne stor succes med at kurere patienter med livstruende diarré, forårsaget af bestemte bakterier, med netop afføringstransplantation. Lægerne overfører afføring fra et raskt menneske til det syge menneskes tarm.

Så hvorfor ikke bare bruge den metode ved fx depressive, stressramte eller demente? Det har man faktisk prøvet. Desværre uden samme succesrate. Forskernes teori er, ifølge Oluf Borbye Pedersen, at mange af de kroniske sygdomme er så komplekse, at det – ligesom ved organdonation – vil kræve, at afføringen passer til lige præcis dig, for at de nye bakterier kan overleve i din tarm.