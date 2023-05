Hvad er symptomerne på proteinmangel?

Vælger du oftest salat eller en stor bøf? Hvis du svarede førstnævnte, har du en del af forklaringen på, hvorfor vi kvinder oftere bliver ramt af proteinmangel end mænd. Mange af os spiser grundlæggende flere grøntsager end mændene, og i det hele taget får vi mindre mængder mad.

Har vi så ovenikøbet i en periode sat os for at give den ekstra gas med træningen og skære ned på kalorierne, kan vi pludselig ende med at komme i problemer. For selvom det virker som en oplagt smutvej til vægttab at droppe nødder, ost, laks og andre proteinkilder, risikerer vi at komme i protein-underskud. Og så kan det godt være, at buksestørrelsen er mindre, men vi bliver ikke stærkere.

Der er simpelthen ikke nok protein at gøre godt med. På samme måde som man umuligt kan bygge en villa med ti mursten, kan man heller ikke bygge en stærk og sund krop uden protein. Og når du træner, har du brug for at spise endnu mere, end du plejer.