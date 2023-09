Talje-hofte-ratio: Test din fedtfordeling

Afslør fedtfordelingen

For meget fedt om livet er usundt. Det er bevist i talrige undersøgelser, og den primære sundhedsårsag til, at maven bør holdes slank. Hofterne må derimod gerne være runde. Forskning viser nemlig, at fedtet på hofter og balder ligefrem kan virke sundhedsfremmende. Målet for en sund fedtfordeling er derfor at have størst forskel mellem talje og hofte. Beregn din talje/hofteratio her.

Målet for taljen

Defineres som omkredsen lige midt mellem nederste ribben og det øverste af hoftekammen.

Målet for hoften

Defineret som omkredsen på det bredeste sted omkring balderne.

Resultat

THR skal være under 0,8 for kvinder og under 1,0 for mænd. Højere tal betyder at der er for meget fedt omkring maven.