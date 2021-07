SANDT

Det er vanskeligt at kåre en sundhedsvinder blandt de mange plantedrikke, for de har hver især deres styrker og svagheder i forhold til tungmetaller, kalorier osv. Men hvis målet er at få en drik, der i sin sammensætning læner sig tæt op ad komælken, er soyadrikken et godt valg. I sin sammensætning minder den nemlig rigtig meget om komælk. Det gælder især for den sødede version, som er den mest solgte. Her er indholdet af protein, fedt og kulhydrat cirka på niveau med letmælk. Der er desuden typisk tilsat kalk til soyadrik i en mængde, der modsvarer indholdet i komælk. Udfordringen er større, hvis du ønsker et alternativ til den proteinrige skyr eller græske yoghurt. Du kan købe en yoghurtlignende spise baseret på soya i de fleste supermarkeder, men sammensætningen er langt fra de proteinrige yoghurter.