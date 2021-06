Farvel fedt, hej muskler

Det lyder måske lidt for godt til at være sandt, når vi lover dig, at du både kan “smide fedt og få flere muskler”. Men det ER faktisk muligt, hvis ellers du har den rette plan samt otte uger, hvor du giver den gas. Planen sørger vi for, mens ugerne og gassen er dér, hvor du selv kommer på banen.

Du skal træne 3-4 gange om ugen for at opbygge muskler, og så skal du sammensætte din kost, så du spiser dig mæt for færre kalorier, end du forbrænder, så du kan smide fedt.

Følger du planen, vil du efter otte uger stå med en slankere og stærkere krop, der nok ser godt ud udenpå, men endnu vigtigere også er blevet langt sundere indeni. Tjek bare de mange gode argumenter her:

6 gode grunde til at prøve bootcampen

For meget fedt på kroppen er usundt og er med til at øge risikoen for livsstilssygdomme – især hvis fedtet sidder omkring dine indre organer.

Jo større muskler du opbygger, jo højere forbrænding får du, og jo nemmere bliver det at forbrænde fedt.

En aktiv livsstil og en stærkere krop giver dig mere energi og overskud.

Træning gør dig i bedre humør, da kroppen danner både serotonin og dopamin, når du bevæger dig og får sved på panden. Begge stoffer har betydning for dit humør. Når du træner, udløser kroppen desuden endorfiner, som ligeledes gør dig glad.

En bedre nattesøvn kan du også glæde dig til. Det skyldes, at dine muskler slapper bedre af, når de har været aktive. Når du har brugt hele kroppen og ikke kun dit hoved, opnår du en mere naturlig træthed.

Når du gør noget godt for dig selv og din krop, styrker du også din psykiske sundhed. Du bliver gladere for din krop, når du opdager, at den pludselig kan præstere mere som fx at løfte tungere vægte eller arbejde i længere tid, uden at du bliver træt. På samme måde giver det også et positivt boost, når du ser dig i spejlet og er mere tilfreds med din krop.

Forhåbentlig har de gode argumenter givet dig lyst til at få en sundere og stærkere krop. Vores bootcamp er et godt sted at starte, fordi du både kommer i gang med at træne og får en række sunde kostvaner. Men husk, at med til en sund livsstil hører også en god nattesøvn og et lavt stressniveau.