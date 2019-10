Sunde kager – ja, tak!

Mindre mel i dine kager

Mel har to vigtige formål i dine kager. Melet samler din dej, og så får glutenproteinerne i melet kagen til at hæve i ovnen, når den bages. Kager uden mel har derfor ofte tendens til at blive lavere og mere klæge i konsistensen.

Selv om det er meget få personer, der reelt ikke kan tåle mel, er der mange, som synes, at brød og kager bagt med mel, gør dem oppustede. Er du en af dem, kan det være en god ide at minimere mængden af mel eller helt erstatte den med andre alternativer. For at få kagen til at hæve kan du så i stedet tilsætte lidt bagepulver til dejen.

Mandelmel i stedet for mel: Du kan erstatte ca. en tredjedel af hvedemelet i dine sunde kager med mandelmel. Det passer rigtigt godt til fx lagkagebunde og hindbærsnitter. Køb fintmalet mandelmel i supermarkedet, eller lav det selv.

+ Som bonus giver mandelmel dig sunde fedtstoffer, mineraler, lidt protein og kostfibre.

Få opskriften på rabarbertærte med mandelmel her.

Hvid hvede i stedet for mel: Hvid hvede kan erstatte ca. to tredjedele af hvedemelet i dine sunde kager.

+ Som bonus giver hvid hvede dig tre gange så mange kostfibre som almindeligt hvedemel.

Sorte bønner i stedet for mel: Hvis du kan leve med en mørk kage, kan sorte bønner erstatte alt melet i din sunde kage – de er derfor meget velegnede i chokoladekager. Bruger du tørrede bønner, er det vigtigt, at de har stået i blød natten over og derefter kogt, som emballagen anbefaler. Blend derefter de kogte bønner, og rør dem i dejen. Du kan også købe sorte bønner på dåse klar til brug.

+ Som bonus giver bønnerne dig masser af kostfibre og flere proteiner, så her kan du faktisk blive mæt på den sunde måde af et stykke kage – og hvem vil ikke gerne det?

Kikærter i stedet for mel: På samme måde som de sorte bønner kan kikærter erstatte melet i dine sunde kager. Kikærter skal også sættes i blød natten over og koges, men har du travlt, kan du også bruge kikærter på dåse. Skyl dem godt, tør dem, og blend dem, inden du blander dem i dejen.

+ Som bonus giver kikærterne dig også godt med kostfibre og proteiner

Få opskriften på en sund og lækker kikærtekage her.

Tip # 3 til sunde kager