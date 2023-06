– her skal du have gang i vandbad, altså en skål over en gryde med lidt kogende vand i bunden.

Den schweiziske metode går ud på, at sukkeret skal smeltes i æggehviden over et vandbad. Her er kunsten, at sukkeret skal få nok varme til, at det smelter, uden at æggehviderne samtidig begynder at blive tilberedt.

Derefter fjerner du skålen fra vandbadet, og først nu skal hvider og sukker piskes sammen til en sej marengsmasse. Denne type marengs bliver mere fast i konsistensen end ved den franske metode.