Junglen af kosttilskud

Har du også stået foran apotekets hylde med kosttilskud og haft følelsen af at være overvældet i en grad, hvor ingen piller, pulvre, dråber eller kapsler ville kunne hjælpe dig? Du er ikke alene! Udvalget kan tage pippet fra enhver. Det samme kan de mange løfter. For kan du overhovedet stole på de flotte ord, når glas og bøtter lover dig alt fra glansfuldt hår til mere energi og et uundværligt boost til dit helbred og dit humør? Er det hokuspokus eller almindelig sund fornuft, når mange af os vælger at snuppe lidt vitaminer, en fiskeoliekapsel eller andet godt – bare lige for at være på den sikre side? Det kan være mere end almindeligt svært at gennemskue.

Nærlæser du, hvor mange typer af produkter, der går ind under kategorien ‘kosttilskud´, kan det hurtigt blive en helaftensforestilling. EU beskriver kosttilskud som“koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning”. Den definition er ekstremt bred, og det betyder, at kosttilskud omfatter alt fra vitaminer og mineraler til bakterier, plantestoffer og essentielle fedtsyrer.

Skal, skal ikke?

Har du gavn af at spise tilskud? Hvis du spørger de danske sundhedsmyndigheder, så er det ikke ret sandsynligt. Den officielle udmelding fra Sundhedsstyrelsen er nemlig, at stort set ingen af os voksne danskere har behov for at spise tilskud, medmindre du for eksempel er gravid, godt oppe i årene, af forskellige grunde ikke får ret meget sol eller er meget småtspisende. Den officielle holdning er, at du hellere skal (og i øvrigt sagtens kan) dække kroppens behov gennem helt almindelig sund og varieret mad.