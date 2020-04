Dét vidste du ikke om proteiner

Myte 4: Proteiner holder mig mæt længe

SANDT!

En omgang spaghetti med tomatsovs mætter langt mere, hvis du tilsætter proteiner i form af fx kødboller eller kikærter. Modsat kulhydrater og fedt, der fortrinsvis fordøjes i tarmen, sker en del af spaltningen af proteiner i din mavesæk.

Det betyder, at et proteinrigt måltid opholder sig længere tid i din mavesæk, end fx spaghettien og tomatsovsen vil gøre, og dermed føler du dig mæt i længere tid.

En god rettesnor for, hvor meget der skal til for at sikre en god og vedvarende mæthed, er ca. 25 g protein i et hovedmåltid. Hvor meget det er, kan du få en fornemmelse af her.