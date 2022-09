"Imponerende!" lyder ernæringsekspertens dom over Christinas resultater efter 7 uger på den periodiske faste-metode, 16:8-kuren. Tallene taler da også for sig selv. Et vægttab på 9,5 kilo, 9 cm mindre rundt om taljen og 8 cm ved hofterne. Christina kan i den grad klappe sig selv på skulderen. Læs mere i interviewet med Christina her – og se hendes flotte resultater.

16:8-faste var for mig ... svært lige i starten. Jeg fik hovedpine, men den var væk efter en lille uge, og de nye vaner blev den nye norm. Mit spisevindue placerede jeg ofte kl. 11-19, men det var rart at kunne ændre det efter behov. Undervejs har jeg ... overordnet haft det godt, men der har klart været hårde dage indimellem. Til gengæld fik jeg hurtigt mere energi og følte mig sej, og det hjalp mig til at komme over de svære dage. Jeg gjorde det nok også sværere for mig selv, end jeg havde behøvet. I mine spisevinduer var jeg superdisciplineret og rørte hverken brød, søde sager eller alkohol en eneste gang i de 7 uger. Det bedste ved 16:8-faste har været ... at bevise over for mig selv, at jeg godt kunne faste, for det havde jeg aldrig troet, at jeg kunne. Og så er det fedt, at vægten rykker sig hurtigt, når man faster. Jeg er allermest glad for ... at jeg har tabt mig så meget på maven. Hele 9 cm er der forsvundet i taljen.

Det sværeste ved 16:8-faste har været ... at knække de dårlige vaner, fx at spise noget usundt sent om aftenen. Det var også svært, når resten af familien sad og spiste lørdagsslik eller noget lækkert til aftensmad. Så kunne jeg ikke holde ud at spise sammen med dem og måtte simpelthen gå væk. Min største krise havde jeg, da ... hele familien spiste hjemmelavede burgere og pommes frites, og hele huset lugtede af friture! Når jeg var meget sulten, så ... drak jeg Pepsi Max med isterninger og en skive citron. Det blev ophøjet til noget virkelig lækkert, selvom der ingen kalorier er i. Når jeg fik det, føltes det som en slags præmie. Når jeg var fristet ... gik jeg min vej. Ude af øje, ude af sind. Når vægten stod stille ... blev jeg enormt skuffet og irritabel. Heldigvis stod min vægt aldrig helt stille – men selvfølgelig var vægttabet større i nogle uger end i andre. Men så blev jeg også mere stædig og gav den en ekstra skalle. Jeg vidste ikke, at jeg havde SÅ meget viljestyrke – det blev jeg faktisk selv overrasket over. Ud over vægttabet har jeg ... helt klart haft mere energi, og det var fedt. Jeg har også haft færre toiletbesøg. Når der kommer mindre ind, kommer der også mindre ud. På et tidspunkt gik der fem dage uden det store toiletbesøg, og det føltes ikke rart. Humøret var svingende – især mod slutningen, hvor jeg var så træt af at være på kur. Men så prøvede jeg noget tøj, som jeg ikke havde kunnet passe længe, og så steg humøret igen.

Christinas resultater med 16:8-kuren Se Christinas flotte resultater efter bare 7 uger på 16:8-kuren FØR EFTER RESULTAT Vægt 78,5 kg 69 kg ÷ 9,5 kg Fedtprocent 49 % 34 % ÷ 15 % KROPSMÅL Talje 86 cm 77 cm ÷ 9 cm Livvidde 98 cm 86 cm ÷ 12 cm Hofter 108 cm 100 cm ÷ 8 cm

Ernæringsekspert Martin Kreutzer om Christinas resultat: ”Christina har opnået imponerende resultater. Det skyldes både de kalorier, der naturligt forsvinder, når en tredjedel af døgnet er spisefrit, men det vidner også om en meget fokuseret indsats i spisevinduet.”

