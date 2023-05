En kort snak med en ven er nok til at booste din mentale sundhed

Samtaler med venner kan hurtigt ryge nederst i bunken i en travl hverdag med arbejde, familie og fritidsinteresser. Men det kan godt betale sig at prioritere de gode snakke.

Én god samtale med en ven om dagen er nemlig nok til at gøre dig i bedre humør og mindske symptomer på stress. Det konkluderer et nyt studie fra The University of Kansas.

TEST: Er du stresset?

Andre studier har vist, at mennesker, der har gode sociale relationer med venner og familie, lever længere, og man behøver ikke være forsker for at vide, at godt samvær får os til at føle os mindre ensomme og gladere. I det her studie ønskede forskerne imidlertid at undersøge, hvilken type samtale, der virker som humørpille.

Til forsøget rekrutterede de 900 studerende fra fem forskellige universiteter, som hver især skulle udføre én af følgende syv typer kommunikation i løbet af dagen: