Farvel til over 4 kilo og 5 cm i taljen. Dét blev de store fysiske gevinster, da Anne i 7 uger testede den periodiske faste-metode, 5:2-kuren . Men det var ikke hele. Mentalt blev den periodiske faste nemlig også en optur for Anne.

1 Annes erfaringer med 5:2-kuren



Det bedste ved 5:2-fasten har været ... at fasten har skabt resultater, samtidig med at jeg har drukket lidt vin i weekenden og spist et lille stykke kage, når jeg har været til fødselsdage. Min familie har dårligt nok opdaget, at jeg har spist anderledes. Det har betydet meget for mig, at jeg har kunnet været social omkring aftensmåltiderne med familien. Det har også rykket mig mentalt – for nej, man har ikke altid brug for morgenmad, og man kan sagtens springe måltider over.

Undervejs har jeg ... haft det godt. De første par fastedage fik jeg lidt hovedpine, men det gik over, da min krop havde vænnet sig til det. Jeg har ikke oplevet energidyk i løbet af dagen, men jeg har været opmærksom på ikke at lægge anstrengende aktiviteter på mine fastedage – fx løb eller styrketræning.

5:2-faste var for mig ... overraskende nok ikke svær at gennemføre. Det har krævet noget forberedelse og planlægning, især i starten, men det har været meget nemmere, end jeg havde forventet.

Det sværeste ved 5:2-fasten har været ... at rejse sig fra bordet efter et måltid på 250 kcal og ikke føle sig helt mæt og tilfreds. Men hvis man har tendens til at putte for meget på tallerkenen, er det en god øvelse. Jeg fandt hurtigt ud af, at dét, der fungerer for mig, var kylling eller tun på dåse kombineret med grøntsager og en klat hytteost. Man kan få meget kål, salat, tomat, agurk og rød peber for de kalorier. Det lyder kedeligt, men det var netop det med, at der ingen variation var, som gjorde det nemt.

Min største krise havde jeg, da ... jeg var på ferie. Men det var omvendt også den mest lærerige oplevelse. Jeg var hamrende god til at få trænet og gik lange powerwalks hver morgen. Jeg sprang de værste kaloriefælder over og gik efter salat på restauranterne. Men til gengæld prioriterede jeg at drikke nogle lækre drinks og rosévin.

Når vægten stod stille ... havde jeg kæmpe glæde af at snakke med de andre testpersoner. Og hvis vægten stod stille, har jeg arbejdet med en trappemetafor, hvor der nogle gange er en repos. Men pludselig går det nedad igen.

Jeg er allermest glad for ... min talje – den er blevet tydeligere, end den har været i mange år.

Ud over vægttabet ... har den største ændring for mig været det mentale. Oplevelsen af, at jeg fysisk har det mindst lige så godt på en fastedag som på en almindelig dag. Jeg føler mig totalt sej, og det smitter af på mit humør.