Det kan godt være både sundt og forsvarligt at tabe sig hurtigt – op til 1 kg om ugen, hvis du griber det rigtigt an. Her får du gode råd og 6 effektive vægttabsstrategier at vælge i mellem.

Har du først besluttet dig for at sige farvel til din overvægt, er der et spørgsmål, der ofte melder sige: Hvordan taber man sig – hurtigt? For tanken om at investere måneder eller endda år i et langvarigt vægttab kan være virkelig demotiverende. At tabe sig hurtigt kan godt være løsningen – og en effektiv måde at sparke et større vægttab godt i gang på. I hvert fald for nogle.

Men hvordan taber man sig så hurtigt? Det handler om at indtage færre kalorier, end du forbrænder. Vil du tabe dig et ½ -1 kg om ugen, skal du typisk stile efter et kalorieunderskud på mellem 500 og 1000 kalorier om dagen. Det kan du gøre på mange måder. Her gennemgår vi seks afprøvede strategier, der kan hjælpe dig med at tabe dig hurtigt: Kalorieberegnet kostplan

Periodisk faste

Keto-diæt

I FORMs tarmkur

Pulverkur

Bootcamp (kost & træning)

Du får også en stribe god råd, du kan bruge undervejs – uanset hvilken strategi, du vælger, samt nogle tips til, hvordan du holder vægten, når du har nået dit mål.

Er det sundt at tabe sig hurtigt – og virker det? Er det ikke usundt at tabe sig hurtigt? Og tager man bare det hele på – og mere til – når kuren er overstået? Det korte svar er: Ikke nødvendigvis. Du kan godt tabe dig hurtigt (ca. ⅔ kg om ugen eller derover) på en sund og forsvarlig måde, hvis du griber det rigtigt an. Og forskning tyder ikke på, at folk, der taber sig hurtigt, er mere tilbøjelige til at tage ekstra på bagefter i forhold til dem, der tager længere tid om at tabe sig. Læs mere om forskningen her:

1 Gode råd, hvis du vil tabe dig hurtigt

Vil du gerne tabe dig hurtigt, er det vigtigt, at du ikke blot kaster dig hovedkulds ud i projektet, men investerer en smule tid i at tænke processen igennem. Vælg en vægttabsstrategi, der passer til dig og din hverdag – og forbered dig på, hvordan du vil tackle udfordringer undervejes. Her får du en håndfuld do's & don't's, som du kan bruge – uanset hvilke vægttabs-metode du vælger.

Hvordan taber man sig hurtigt? Få mindst 12-1300 kcal. Der er grænser for, hvor lidt mad kroppen kan nøjes med. Som tommelfingerregel bør du ikke indtage under 1200 kcal om dagen (som gennemsnit for ugen – er du fx på periodisk faste er det o.k. at få mindre på fastedagene). Vælg sunde råvarer. Jo færre kalorier, du indtager, jo sundere skal hver bid være. Invester derfor kalorierne i grønsager, frugt, sunde fedtstoffer og gode proteiner. Brug motion som kaloriebooster. Mens der er grænser for, hvor lidt du kan spise, er der (næsten) ikke noget loft for, hvor mange kalorier du kan motionere af. Gang, let løb og styrketræning er eksempler på gode valg. Prioritér styrketræning, så du mindsker risikoen for at tabe muskelmasse under selve vægttabet – og får nemmere ved at holde vægten bagefter. Sæt dig delmål for processen og planlæg gerne små belønninger, der hjælper med at holde dampen oppe. Det kan være en tur i teateret, nyt tøj, en lækker gang massage, eller hvad der måtte friste netop dig. Før dagbog over din indsats. Skriv ned hvad og hvor meget, du har spist og motioneret. Det hjælper dig med at fastholde fokus og afslører, hvis du er ved at falde af på den. Øv dig i hurtigt comeback, når du falder i. Tænk på, at ét usundt måltid kun udgør 3-4 % af ugens samlede måltider. Du kan derfor stadig være 95 % succesfuld, hvis blot du kommer op på hesten igen med det samme.

UNDGÅ DETTE – hvis du vil tabe dig hurtigt Daglige vejninger. Undgå at veje dig i tide og utide. Selv ved et hurtigt vægttab er det daglige resultat så lille, at det nemt kan sløres af helt naturlige udsving på vægten. Tænk fx på, at et glas vand fra eller til kan veje lige så meget som flere dages vægttab. Benhård konditionstræning. Dit blodsukker vil typisk være ret følsomt, når kalorieindtaget er i bund, og dermed stiger risikoen for at gå ubehageligt sukkerkold. Styr uden om fx hård spinning, tempoløb eller de meste intense holdtræninger. Lettilgængelige fristelser. Sæt ikke viljestyrken på unødigt arbejde – det er lettere, hvis hjemmet er tømt for fristende lækkerier. Netflix til langt ud aftenen (eller natten ...). Undlad at sidde oppe for længe – en god nattesøvn er et af de vigtigste redskaber til at undertrykke cravings efter usunde snacks. Hemmelighedskræmmeri. Gør ikke dit vægttab til et hemmeligt soloprojekt. Selvom det i sidste ende handler om dig og din vægt, så vil det hjælpe gevaldigt at have en ven, kæreste, coach eller lignende at støtte sig til.

2 Vælg en strategi, der passer til dig

Der findes talrige måder at tabe sig hurtigt på. Den mest simple går i al sin enkelhed ud på at spise mindre og røre sig mere. Men hvis du ikke vil stå for hele planlægningen selv, er her en stribe strategier, der alle er forsvarlige. Vælg DIN personlige strategi til vægttab Alle de strategier, vi beskriver her, kan bruges i kortere eller længere tid. Dit valg af strategi skal først og fremmest handle om, hvordan du tror, du vil trives med den. En kur, der lover et helt kilos vægttab om ugen er ikke meget værd, hvis du ikke kan holde ud at være på den. Nogle mennesker hader at sulte og faste, andre er ikke vilde med ikke at snitte og gnaske en masse grønt, tælle kalorier eller følge en slavisk plan. Der er også dem, der holder af en pulverkurs enkelhed og andre, som synes, at det er forfærdeligt at skulle undvære rigtig mad … Det bedste er derfor at tænke over, hvad du føler matcher dit liv og din personlighed bedst, og teste de strategier, der lyder til at være mest “spiselige.”

Pas på med ... ... at kaste dig over kure, der lover urealistisk stort vægttab – især, hvis du har tænkt dig at være på kuren længe. Jo længere tid, du har planer om at følge kuren, jo vigtigere er det, at du får godt med næringsstoffer indenbords. Dette diskvalificerer som udgangspunkt næringsfattige strategier som ensidige suppekure eller vandfaste, hvor du risikerer at skylle ekstra næringsstoffer ud af kroppen. Brug din kritiske sans, når du vælger kur. Og tænk over, at hvis en kur lyder tosset eller for god til at være sand, så er den det nok også.

3 Tab dig hurtigt med – kalorieberegnet kostplan

Med kostplan eller kalorietælling er der helt styr på, hvor mange kalorier du får, og metoden anbefales af talrige videnskabelige organisationer, der beskæftiger sig med vægttab.

Hvad er en kostplan? Med en kostplan skal du spise et bestemt antal kalorier pr. dag. Er du ude efter er hurtigt vægttab, skal det ligge 750 til 1000 kcal under det, du har brug for for at holde din nuværende vægt.

Beregn dit kaloriebehov med I FORMs kalorieberegner Du kan selv planlægge dit vægttab og tælle kalorier i den mad, du spiser. Men hvis du følger en god kostplan, slipper du for at tælle kalorier, og du er sikker på, at din mad giver dig mest mulig sundhed og mæthed for kalorierne. En kostplan fortæller enten præcis, hvad du skal spise i løbet af dagen, eller giver dig en række muligheder at vælge imellem, som passer til dit kaloriebehov. Hvor hurtigt taber man sig med en kostplan? Det afhænger, hvilken kostplan du vælger, og hvor stort dit daglige kaloriebehov er i dag. Det gode ved en kostplan er, at du skal vælge en, der sikrer dig nogenlunde præcist det vægttab, du er ude efter. Vil du tabe 1 kg om ugen skal du vælge en kostplan, der ligger ca. 1000 kalorier under dit daglige kaloriebehov. Vær dog OBS på ikke at kommer under 1200-1300 daglige kalorier. Er dit kaloriebehov i dag 2000 kalorier, kan du evt. skrue op for din motion, hvis du vil tabe 1 kg om ugen – eller vælge at tabe dig lidt langsommere. ☞ Se I FORMs kostplaner til vægttab – fra 1300 til 1800 kcal

👍 Fordele ved kostplan Sikkert vægttab

Du slipper for at tælle kalorier

Du er sikret en sund kost

Du får sunde kostvaner 👎 Ulemper ved kostplan Kan blive lidt ensformig

Kan være svært at kombinere med socialt liv

4 Tab dig hurtigt med – periodiske faste

Populær vægttabs-metode (også kaldet intermittent fasting), der i studier har vist rigtig gode resultater. Din succes med periodisk faste afhænger dog i høj grad af, hvordan du spiser uden for fasteperioderne. Fordi fasteperioderne er korte, går fasten ikke ud over din sundhed – tværtimod tyder undersøgelser på, at korte fasteperioder muligvis kan virke antiinflammatorisk og have en gavnlig effekt på din blodsukkerregulering.

Hvad er periodisk faste? Periodisk faste (intermittent fasting) dækker over flere forskellige vægttabsmetoder, der alle har det til fælles, at du i kortere perioder faster eller kun spiser meget lidt – og resten af tiden spiser, som du plejer, altså det der svarer til, at du hverken taber dig eller tager på. De meste kendte former for periodisk faste er: 5:2-kuren: 2 dage om ugen spiser du kun 2 måltider á 250 kcal (300 kcal for mænd). 5 dage om ugen spiser du normalt.

2 dage om ugen spiser du kun 2 måltider á 250 kcal (300 kcal for mænd). 5 dage om ugen spiser du normalt. 16:8-kuren: Også kaldet 8-timers-kuren. I løbet af hvert døgn skal du faste 16 timer i træk, fx fra kl. 16:00 til kl. 8:00. De øvrige 8 timer spiser du normalt.

Også kaldet 8-timers-kuren. I løbet af hvert døgn skal du faste 16 timer i træk, fx fra kl. 16:00 til kl. 8:00. De øvrige 8 timer spiser du normalt. 24-timers faste: Her faster du helt i et døgn, fra 1 dag om ugen op til hver anden dag. De øvrige dage spiser du normalt. Hvor hurtigt taber man sig med periodisk faste? Teoretisk set vil 5:2-kuren give dig et vægttab på ca. ½ kg om ugen, 24 timers faste 2 dage om ugen lidt mere, 24-timers faste hver anden dag over 1 kilo og 16:8 kuren et vægttab på ca. ⅔ kg om ugen. Men det afhænger af hvad du vejer i forvejen, hvor meget du bevæger dig og rigtigt meget af, hvordan du spiser uden for fasteperioderne. Nogle oplever, at de får lyst til at spise ekstra sundt og kalorielet uden for fasten og vil derfor tabe sig ekstra. Andre reagerer ved at spise ekstra meget mad, og vil derfor tabe sig mindre – eller slet ikke. ☞ Læs mere om periodisk faste Prøv 5:2-kuren

Prøv 16:8-kuren

Prøv 24-timers kuren

👍 Fordele ved periodisk faste Nemt og praktisk

God chance for vægttab

Nemt at passe ind i socialt liv

Du er kun "på kur" få dage om ugen (gælder 5:2- og 24-timers kuren) 👎 Ulemper ved periodisk faste Potentiel sult på fastedage

Kan være mentalt krævende at undvære mad i perioder

Nogle kan have svært ved ikke at spise ekstra udenfor fasten

5 Tab dig hurtigt med – ketodiæt

Keto-diæten nyder stor popularitet og mange har anvendt den med succes. Der er dog ingen garanti for vægttab, selvom sandsynligheden er god. Forskning viser, at mens nogle mennesker oplever tidlig mæthed og automatisk spiser så lidt, at de taber sig, bevarer andre appetitten og spiser så mange kalorier, at de ikke taber sig. Grundlæggende gælder dog, at alle koststrategier, der flytter rundt på indtaget af enten kulhydrat eller fedt i undersøgelser har vist sig at kunne hjælpe folk til vægttab i en eller anden grad.

Hvad er en keto-diæt? Keto-diæten går ud på at skære så mange kulhydrater ud af kosten, at du kommer i det, man kalder ketose. Det er en tilstand, hvor kroppen begynder at bruge fedt som brændstof i stedet for kulhydrat. På keto-diæten må du maksimalt få 50 g kulhydrat om dagen (og de må maks. udgøre 5-10 % af de daglige kalorier – mod ca. 55 % i en normal kost). Så væk med al slags brød, havregryn, cornflakes, ris, pasta, slik, is, kage, søde drikke, samt kartofler og meget stivelsesholdige grøntsager. Hvor hurtigt taber man sig med keto-diæten? Hvis du følger en sund keto-diæt, hvor du spiser masser af sundt fedt, fisk, magert kød og masser af kulhydratfattige grøntsager kan du formentlig tabe ½ til 1 kg om ugen. Men det afhænger helt af, hvor meget du spiser. Nogle oplever, at de får mindre appetit på keto-diæten, og de fleste vil automatisk få langt færre kalorier, når de skærer alle kulhydraterne væk. Erstatter du kulhydrat-kosten med masser af flødesovs, bacon og bøf med fedtkant, kan du dog formentlig ikke se frem til en vægttabssucces. Og slet ikke til øget sundhed. ☞ Læs meget mere om keto-diæten

👍 Fordele ved keto-diæt God chance for vægttab, hvis du følger en sund udgave

Mindre appetit (for nogle)

Mere energi (for nogle) 👎 Ulemper ved keto-diæt Kan være svært at lave mad med så få kulhydrater

Nogle oplever kortvarig "keto-flu" (fx træthed og hovedpine)

Dårlig ånde (kan lugte af acetone) i perioder

Ingen sikker garanti for vægttab

6 Tab dig hurtigt med – I FORMs tarmkur

Forskningen i tarmbakterier er i rivende udvikling, og alt tyder på, at en sund tarmflora har afgørende betydning for vores sundhed – og vores vægt. I FORMs tarmkur er designet til både at forkæle dine tarmbakterier og få dig ned i vægt.

Hvad er I FORMs tarmkur? Tarmkuren rummer en kalorieberegnet kostplan, der sikrer dig et vægttab, hvis du overholder den til punkt og prikke. I planen indgår der tre hovedmåltider, samt en lille eftermiddags- og aftensnack. Kuren byder på masser af grønt, fibre og sunde proteiner. Tarmkuren er guf for dine sunde tarmbakterier. Hvor hurtigt taber man sig på tarmkuren? Hvis du er overvægtig, kan du tabe dig omkring 1 kg om ugen, hvis du følger kostplanen. Følger du bare de tarmvenlige kostprincipper, vil du formentlig også tabe dig, fordi du luger ud i mange usunde og kalorieholdige fødevarer. ☞ Se I FORMs tarmkur

👍 Fordele ved I FORMs tarmkur Sikkert vægttab

Sundere tarmflora

Sunde kostvaner

Bedre fordøjelse og immunforsvar 👎 Ulemper ved tarmkuren Kan være svært at undvære eller skære ned på brød, pasta, slik, kage, alkohol og sodavand

Kan give luft i maven i starten

7 Tab dig hurtigt med – pulverkur

Klassikeren over dem alle, der ofte anvendes i forskningssammenhæng. Videnskabelige undersøgelser viser, at pulverkur-metoden både er effektiv og sundhedsmæssigt forsvarlig.

Hvad er pulverkur? På en pulverkur spiser du ikke almindelig mad, men får fortrinsvis dagens kalorier i flydende form i en mikstur, der indeholder de nødvendige vitaminer, mineraler og øvrige næringsstoffer, som kroppen har brug for. Du kan få pulvere med forskellig smag, som du blander med vand til en shake, suppe eller grød. Nupo er et eksempel på en populær pulverkur. Hvor hurtigt taber man sig på pulverkur? Det afhænger af, hvor slavisk du følger den – og hvad dit kaloriebehov er i dag. Med en af de pulverkure, der er designet til at erstatte alle dagens måltider, kan du indtage helt ned til 7-800 daglige kalorier, og det giver for de fleste kvinder et kalorieunderskud på 1300-1600 kalorier om dagen. I teorien giver det et vægttab på 1,3-1,6 kg om ugen.

Beregn selv: Så mange kalorier har du brug for ☞ Læs mere om pulverkur

👍 Fordele ved pulverkur Effektiv til hurtigt vægttab

Kroppen får nødvendig næring på trods af lavt kalorieindhold

Nemt og tidsbesparende 👎 Ulemper ved pulverkur Meget ensformig kost

Svært at være social omkring måltider

Man får ikke indarbejdet nye, sunde kostvaner under kuren

Meget lidt (eller ingen) energi til motion

8 Tab dig hurtigt med – bootcamp (kost & træning)

Det kræver rigtig meget, hvis du vil tabe dig alene ved at træne – især hvis du vil tabe dig hurtigt. Hvis du vejer 70 kg skal du fx løbe i ca. 10 timer for at forbrænde det, der svarer til et kilo fedt. Samtidig oplever mange, at deres appetit stiger, når de begynder at træne, så de spiser mere end de plejer – og derfor mister noget af "kaloriegevinsten" ved at træne. Træning er en supersund måde at tabe sig på, men er du ude efter et hurtigt vægttab, slipper du ikke for at kombinere træningen med en sund og kaloriefattig kost. Gør du det, har du til gengæld valgt en rigtig sund og sikker vægttabsmetode.

👍 Fordele ved vægttabs-bootcamp Stor chance for vægttabssucces

Du bevarer (eller øger) din muskelmasse

Du får sunde træningsvaner

Du får sunde kostvaner 👎 Ulemper ved vægttabs-bootcamp Tidskrævende (hvis du ikke træner i forvejen)

Hårdt at arbejde både med træning og kost

9 Gode råd: Hold vægten bagefter

Kuren er på ingen måde forbi, når vægten er nede. Tværtimod – nu starter den vanskelige fase! Når du er i vægttabsmodus, kan det være forholdsvis enkelt at navigere i alverdens fristelser, for du ved præcic, hvornår du skal sige “nej tak”. Men når målet er nået, skal du øve dig i at leve uden din slankekurs faste rammer – uden at falde tilbage i de gamle vaner. Det er ikke altid let. Her er en række tips, der kan hjælpe dig med at lykkes!