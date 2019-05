Den skotske mikrobiolog Alexander Fleming undrede sig, da han efter sin sommerferie i 1928 kom tilbage til sit laboratorium. På bordet stod en petriskål, der var helt overvokset med stafylokokbakterier bortset fra en bar plet på størrelse med en mønt. Akkurat i midten af den bakteriefri plet voksede en mug-svamp.

Fleming tænkte straks, at svampen måtte udskille et stof, der slog bakterier ihjel, og han havde ret. Mikrobiologen døbte stoffet penicillin og viste, at det kunne slå mange bakterieinfektioner ned og kurere sygdomme som lungebetændelse, meningitis og gonorré.

Sidenhen har forskere fundet mange andre antibakterielle stoffer, og man regner med, at disse såkaldte antibiotika samlet set har reddet omkring 200 millioner menneskeliv.

I dag er det svært at forestille sig, at man for mindre end hundrede år siden risikerede at dø af helt almindelige infektioner, der nu behandles ubesværet med penicillin, tetracyklin, sulfonamid og andre slags antibiotika. Vi kan desuden takke antibiotika for, at det overhovedet er muligt at lave store operationer, hvor infektionsrisikoen er tårnhøj.





Stort forbrug giver antibiotikaresistens

Men succesen har desværre en bagside, for forbruget er steget støt i hele verden – ikke bare blandt os patienter, men i særdeleshed også blandt husdyr i landbruget. Og det er et alvorligt problem, for hvis bakterierne gang på gang bliver udsat for antibiotika, kan de udvikle en evne til at overleve behandlingen.

Det store antibiotikaforbrug i både sundhedsvæsenet og landbruget tilskynder altså bakterierne til at udvikle resistens, og når det sker, kan vi i værste fald ikke længere bekæmpe dem med antibiotika.





Estimeret forekomst af antibiotika-resistens

De lyseblå lande har lavest forekomst af resistente bakterier – de mørkeblå har højest.