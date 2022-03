Test: Er dine tarmbakterier toptunede?

Tarmbakterier er et fremadstormende forskningsfelt. Eksperter formoder, at din unikke sammensætning af tarmbakterier har betydning for hele din sundhed og ikke bare din fordøjelse. Blandt andet tyder forskning på, at din sammensætning af bakterier i tarmen har betydning for alt fra din vægt til dit mentale helbred.

Der mangler stadig forskning, der endegyldigt kan slå fast, hvad der er op og ned, når det kommer til vores tarmbakterier, men vi ved allerede nu en del om, hvad der påvirker dem. Du har en uforanderlig kernemikrobiota, der blev skabt, mens du lå i din mors mave og igennem dine første leveår.