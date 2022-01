Kan man blive forkølet af at fryse?

Formentlig ikke. Der er lavet forsøg, hvor folk har stukket fødderne i koldt vand, og temperaturen i næsen faldt lidt. Når næsen bliver kold, mindskes blodgennemstrømningen til slimhinderne, hvilket i teorien gør det lettere for en virus at trænge ind. Om det i praksis har den store betydning, er dog usikkert – og uanset hvad skal der altid være en virus til stede, for at du kan blive syg.

Kan man blive forkølet af at sidde i træk?

De færreste af os bryder os om at sidde i træk, hvis ikke det er på en steghed sommerdag. Men medmindre du er omgivet af snot fra alle sider, og luften derfor er fyldt med viruspartikler, skal du ikke frygte at blive forkølet af at sidde lidt i træk. Kulden i sig selv gør dig ikke syg.

Kan man blive forkølet af at gå udenfor med vådt hår?

Da du var barn, formanede dine forældre dig sikkert om, at du ikke måtte gå i vandet, før tidligst 1 time efter at du havde spist. I dag ved vi godt, at vi roligt kan hoppe i poolen efter et måltid. På samme måde er det en skrøne, at vi bliver syge af at gå ud, før manken er tør. Det er meget usandsynligt, at du bliver så nedkølet af vådt hår, at det har en reel indflydelse på dit immunforsvar.